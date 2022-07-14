حظك اليوم برج العذراء الخميس 14-7-2022 عاطفيا ومهنيا

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، إن مولود برج العذراء، يفكر خارج الصندوق، كما يتسم بالإبداع بشكل كبير في الأعمال التي تختص بالابتكار، فينجح فيها على عكس الأعمال الروتينية لا يكون ناجح بها لأنه يكره الملل والأمور التقليدية.

مواصفات برج العذراء

وأضافت «فؤاد»، يتسم مولود برج العذراء بسرعة البديهة كما أنه شديد الحماس طول الوقت مهما كانت الصعوبات التي تواجهه بحياته المهنية والعاطفية، كما أنه يحب الإخلاص بشكل كبير ويرفض الغدر والخيانة، وهو ما يجعله يتحول تماما، ولا يعرف الراحة إلا بعد الانتقام، لأنه غير متسامح في الخيانة.

وتوضح «الوطن»، حظك اليوم لبرج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، حيث جاء على النحو التالي:

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

ووفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العذراء، فأن القمر بمنزل الصحة يدفعك لتولي مسئولياتك بهمة ونشاط، لذا عليك أن تنتبه لحقوقك بشكل جيد وتطلبها لكن بطريقة جيدة لكي تحافظ على مكانتك في العمل وتستمر بالنجاح في حياتك العملية.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

كما أنه وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي، فأن مولود برج العذراء، يبدي استعدادا للتعاون مع من حوله ويقوم بواجباته على الرغم من التشوش الذي يشعر به حيث أن التشوش قد يجعله يقوم بأفعال لايقصدها قد تضر بحياته.