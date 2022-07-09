محمد فتحي: العرب يرفعون نسب الإشغال في المنشآت السياحية إلى 100%

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية شهدت زيادة مطردة بداية من شهر يوليو الجاري.

وأوضح أن الحركة وصلت إلى ذروتها خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أنّ السعودية احتلت المركز الأول عربيًا كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر حاليا ثم الكويت فالإمارات.

السياحة العربية ترفع نسب إشغالات المنشآت السياحية

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنه للمرة الأولى منذ أكثر من 8 سنوات تكون قطر واحدة من أكثر 10 دول عربية إرسالا للسياح لمصر، موضحًا أن عدد السياح القطريين الوافدين لمصر حاليا جيد للغاية وسيرتفع خلال الأشهر المتبقية من فصل الصيف الحالي، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية ساهمت بشكل كبير في زيادة نسب إشغال الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية خلال شهر يوليو الجاري.

استمرار السياح العرب في التوافد على مصر

وأوضح أن حجوزات السياح العرب ساهمت في ارتفاع نسب الإشغال المتوقعة للمنشآت والمطاعم السياحية خلال إجازة الأضحى إلى 100%، كما ساهمت أيضا في زيادة نسب الإشغال بجميع فنادق الجمهورية لاسيما المنشآت الفندقية بالقاهرة والتي وصلت نسب الإشغال بها حاليا لأكثر من 90%، موضحًا أن التدفقات السياحية القادمة من الدول العربية ستستمر حتى نهاية فصل الصيف في 30 سبتمبر المقبل.

وكان على كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بشمال ووسط الدلتا ومدن القناة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن المنشآت والمطاعم السياحية استعدت لاستقبال ضيوفها من المصريين والعرب والسياح الأجانب خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، موضحا أن المطاعم أعدت العديد من الفقرات الفنية والترفيهية للترحيب بروادها.