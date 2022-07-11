حسام حسني: ثلاثي أضواء المسرح غنوا «راب».. والسوشيال سهل إصدار الأغاني

قال الفنان والمطرب حسام حسني، إنه غنى في مسلسل «ريفو» الذي تناول أحداث التسعينات في إطار يشبه كثيرا لأحداث فيلم «آيس كريم في جليم»، مبينا أنه يحب فترة التسعينات لأنها كانت ذهبية وأظهرت نضوج وتفوق عمرو دياب ومحمد منير وحميد الشاعري بعد مجهوداتهم في ثمانينات القرن الماضي، مشيرا إلى أنه صعد في التسعينات مع إيهاب توفيق ومحمد محي وغيره من الفنانين.

السوشيال ميديا قامت بانقلاب غريب

وأضاف «حسني» خلال استضافته في برنامج «معكم»، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن السوشيال ميديا قامت بانقلاب غريب وسهلت إصدار أغان ولكن في التسعينات كان على المطرب عمل عدة أغان، مؤكدا أن الشخص يستطيع اليوم من خلال اليوتيوب الوصول لأكبر عدد من الجمهور لكن ذلك له سلبياته في الوقت نفسه لعدم وجود رقابة.

رسالة الدكتوراة

وأوضح الفنان والمطرب حسام حسني، أنه درس في معهد الموسيقى العربية وسيناقش الدكتوراة بعد شهرين في رسالة بعنوان «الظواهر الغنائية الجديدة في الأغنية المصرية الشائعة في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين»، لافتا إلى أنه استعان بالموسيقى الجديدة والأندر جراوند والتراب والمهرجانات، مبينا أنه في الماجستير نفذ الرسالة على أغاني التسعينات وظهور الفرانكو آراب، متابعا: «ثلاثي أضواء المسرح كانوا بيغنوا راب زي أغنية كوتو موتو يا حلوة يا بطة».