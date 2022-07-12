إقبال كبير على شواطئ مصيف رأس البر لقضاء إجازة العيد

يشهد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين توافدوا على المدينة، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتوافد آلاف المواطنين على شواطئ ومتنزهات رأس البر، للاستمتاع بمياه البحر.

رفع حالة الطوارئ في مصيف راس البر

وقال المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر، إنه تم رفع حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال الأعداد الكبيرة من المصطافين، الذين اختاروا مدينة رأس البر لقضاء إجازة العيد والمصيف بها.

وأشار «الشهاوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، رابع أيام عيد الأضحى، إلى أن مدينة رأس البر استعدت مبكراً لموسم الصيف، وتم فتح الشاطئ لاستقبال المواطنين منذ أعياد شم النسيم، وعيد الفطر المبارك.

إقبال كبير على منتزهات مصيف رأس البر

وكشف «الشهاوي» عن أن مدينة رأس البر لاقت إقبالا كبيراً من المصطافين والرواد بشارع النيل وشارع بورسعيد ومنطقة اللسان ،وكافة شوارع ومزارات المدينة، وسط استعدادات مكثفة من الوحدة المحلية ورجال الشرطة وكافة المرافق والمصالح الخدمية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

التصدى فوراً للإشغالات بشوارع رأس البر

وأكد رئيس مدينة رأس البر أنه يتم التصدي فوراً لكافة الإشغالات بالشوارع والأسواق وعلى الشاطئ، من أجل راحة رواد مصيف رأس البر، مشيراً إلى أن قسم الإشغالات بالوحدة المحلية شن حملة صباحية جديدة بشوارع المدينة، لمتابعة الانضباط في الشارع، أسفرت عن ضبط عدد من الإشغالات، التي تعدى أصحابها على الطريق العام، وأكد أن ذلك يأتي في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

غرق 3 شبان منذ بدء موسم صيف 2022

وشهدت شواطئ مصيف رأس البر 3 حالات غرق، منذ بدايو موسم الصيف 2022، بسبب قيام الشباب بنزول البحر قبيل الفجر، قبل بدء عمل رجال الإنقاذ، الذين تبدأ مهام عملهم في الرابعة فجراً.