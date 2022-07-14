التعليم: نحقق مع المتسببين في تصوير بعض أسئلة الفيزياء بمساعدة أجهزة الأمن

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى ضبط المتسببين في تصوير امتحان الفيزياء من داخل سيارة وبذلك يكون الموضوع انتهى، مؤكداً أن الامتحانات تسير على أفضل ما يكون، ولذلك لا نريد الاسترسال في مثل هذا الموضوع لأن هذا يحقق هدف من يحاول التشويه.

شوقي: الواقعة لا علاقة لها بالدرجات أو تكافؤ الفرص

وأضاف وزير التربية والتعليم علي صفحته الشخصية، أن الملاحظة المحورية هى أن الورقة المصورة لمادة الفيزياء في السيارة ليست بحوزة طالب ولا علاقة لها بالامتحان أو الدرجات أو تكافؤ فرص وهذا هو المهم.

الأجهزة الأمنية تحقق مع المتسببين

وأشار الوزير، نحن نحقق مع المتسببين بمساعدة الأجهزة الامنية ولا داعي للجدل حول ما هو الامتحان الاساسي والاحتياطي، ونحن ذكرنا أنه تم ضبط المتسببين ولم نحدد هويتهم لحين انتهاء التحقيقات.