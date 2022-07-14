عاجل.. أول تعليق من وزير التعليم على تصوير بعض أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضبط المتسببين في تصوير بعض أسئلة مادة الفيزياء للثانوية العامة 2022 من داخل سيارة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أنها من أوراق الامتحان الاحتياطي ولا تخص أي طالب، وجرى رصدها من لجنة أبو زعبل بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية.

إعلان نتيجة التحقيقات الأسبوع المقبل

وقال وزير التربية والتعليم، علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه جرى إحالة المتسببين في الواقعة للتحقيق وسوف تعلن الوزارة نتيجة التحقيق الاسبوع القادم.

وزير التعليم: نواجه محاولات لتشويه صورة الامتحانات المصرية

وأضاف وزير التعليم، أنه لا يخفى على أحد المحاولات المستميتة لتشويه صورة الامتحانات المصرية، لا سيما انها تسير بانتظام شديد وان المتسبب ليس طالبا من الاساس وان هذه الورقة ليست ورقة امتحانية وانما من مظروف الاسئلة الاحتياطية.