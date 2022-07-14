بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. مجدي أحمد علي: معهد السينما يحتاج إلى تطوير

حالة من الجدل أثارها المخرج مجدي أحمد علي بسبب تصريحاته الأخيرة عن معهد السينما، والتي قال فيها إن الدراسة في المعهد ليست احترافية بدرجة كافية وبالتالي ليست مفيدة، على حد تعبيره: «عندما قابلني أحد الشباب بعد عرض فيلمي الأخير وعبر لي عن رغبته في الالتحاق بالمعهد، قلت له إنه لن يتعلم شيئًا هناك».

وأوضح المخرج مجدي أحمد علي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جزءًا من حديثه كان يتكلم عن الفترة التي درس فيها بالمعهد ولكنه لا يعلم المستوى الدراسي الحالي، مضيفًا:«أعلم أن تصريحاتي قد تغضب البعض في معهد السينما، ولكنهم أصدقائي أحبهم وأحترمهم، وحديثي نابع بشكل أساسي من حبي للسينما».

مجدي أحمد علي: معهد السينما في حاجة إلى تطوير

وأشار المخرج الكبير إلى حاجة معهد السينما إلى التطوير، قائلًا: «يجب أن يكون هناك تطوير على مستوى الأساتذة والمناهج والإمكانيات، حتى يتخرج الطالب لديه فكرة كبيرة، فالجانب العملي غير موجود بالصورة المطلوبة ويحتاج إلى احترافية سواء بالنسبة للمعدات أو الإمكانيات»، مشيرًا إلى أن انتشار ورش تعليم الفنون السينمائية في الفترة الأخيرة يرجع إلى غياب الدور الاحترافي لمعهد السينما، على حد تعبيره.

مجدي أحمد علي: «معهد السينما مش بيعلم حاجة»

وانتقد معهد السينما على المستوى التعليمي، وذلك في لقاء في برنامج «نقطتين وخط»، الذي تقدمه نسيمة فرنسيس على «يوتيوب»، قائلًا: «دراسة المعهد حتى الآن مش احترافية بدرجة كافية، ولما واحد جالي قالي عايز أدخل المعهد قولتله مش هتتعلم حاجة».