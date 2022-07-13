سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-7-2022 في البنوك المصرية

استقرار ملحوظ شهده سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بسب إجازة البنوك المصرية التي تمتد لمدة أسبوع وتنتهي السبت المقبل، على أن يبدأ العمل في المؤسسات المصرفية يوم الأحد المقبل الموافق 17 يوليو.

وفي مجال أسعار العملات العربية، تعرض بوابة «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو الذي شهد استقرارًا ملحوظًا بسبب وقف التداول نتيجة لإجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن تبدأ البنوك عملها مجددًا يوم الأحد المقبل الموافق 17 يوليو الجاري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم نحو 58.80 جنيه للشراء، مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وهي نفس القيمة الخاصة لعمليات البيع والشراء داخل معاملات البنك الأهلي المصري، بناءً على ما آخر ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص لكل بنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما استقر أيضًا سعر الدينار الكويتي ضمن المعاملات المصرفية ببنك الإسكندرية ليسجل اليوم نحو 57.61 جنيه للشراء مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لآخر ما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء نحو 61.18 جنيه للشراء مقابل 61.69 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لآخر تعاملات صادرة عن البنك المركزي المصري قبل بداية الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبخصوص عملة الرياض الرسمية، فسجل سعر العملة السعودية الرسمية الريال في البنك الأهلي المصري 5.1 جنيه للشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وفي اخر معاملات بنك قناة السويس بلغ سعر الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم.