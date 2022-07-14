«التموين»: نسبة صرف السلع من مقررات دعم يوليو الجاري تخطت الـ60%

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركتي الجملة العامة والمصرية التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية صرفتا أكثر من 60% من السلع التموينية المستحقة للمواطنين حاملي بطاقات التموين، وذلك عن شهر يوليو 2022.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السبب في ارتفاع نسبة صرف السلع التموينية قبل حلول منتصف الشهر هو اتجاه العديد من المواطنين أصحاب البطاقات لصرف الحصص التموينية المقررة لهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2022، من أجل توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية خلال فترة العيد خاصة من سلع الزيت والسكر والأرز والمكرونة، مع باقي السلع المدعمة الأخرى المدرجة بقائمة السلع التموينية.

توجيهات وزير التموين

وأشار المصدر إلى توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار تكثيف ضخ السلع الأساسية من مخازن الجملة لمنافذ البقالين من أجل تمكن منافذ بقالي التموين من استكمال صرف السلع التموينية للمواطنين أصحاب بطاقات التموين الذين لم يصرفوا قبل عيد الأضحى.

توافر السلع الحرة في المجمعات الاستهلاكية

فيما تستمر وزارة التموين من ضخ الآلاف من السلع الحرة في فروع المجمعات الاستهلاكية بالسعر الحر للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين، وذلك بتخفيضات أقل من 20 إلى 30% عن أسعار مثيلات نفس السلع في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة، إذ تمتلك وزارة التموين ما يقرب من 1300 مجمع استهلاكي على مستوى المحافظات يضخ فيهم يوميا ما يقرب من 1200 سلعة حرة ومدعمة عن أسعار مثيلاتها في الخارج، ويأتي على رأس هذه السلع اللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة.