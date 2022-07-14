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محمود مسلم

إعدام 10 أطنان أغذية فاسدة وغلق 25 منشأة خلال العيد بالشرقية

كتب:

نظيمة البحراوي وسمر السيد
06:04 م | الخميس 14 يوليو 2022
أرشيفية

أرشيفية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

المرور المكثف على المنشآت الغذائية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 25 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 25 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 5 أطنان و319 كجم لحوم طازجة ومجمدة وأغذية مختلفة وعصائر وألبان، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم ضبط 4 أطنان و820 كجم أغذية مختلفة لسوء التخزين وعدم وجود بيانات على المنتج، وسحب 223 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 203 محاضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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