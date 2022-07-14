عشان مايتضحكش عليك.. اعرف أجرة مواصلات الصعيد من موقف المنيب

تقوم المحافظات وعلى رأسها القاهرة والجيزة بتسيير حملات لمتابعة عمل مواقف السرفيس والأجرة والأقاليم بعد تطبيق تعريفة الركوب الجديدة، ويتساءل البعض عن أجرة مواصلات محافظات الصعيد بعد إقرار التعريفة الجديدة 2022، وقامت المحافظات بوضع لافتات مدون عليها التعريفة الجديدة وخطوط السير داخل المواقف حتى يعرف الجميع أجرة المواصلات ومنها أسعار مواصلات الصعيد، وتحديدًا من موقف المنيب وهي كالتالي:

- المنيب سوهاج 123 جنيهًا.

- المنيب أسيوط 112 جنيهًا.

- المنيب ديروط 102 جنيهات.

- المنيب القوصية 102 جنيهات.

- المنيب السويس 34 جنيهًا.

- المنيب المنيا 85 جنيهًا.

- المنيب مطاي 74 جنيهًا.

- المنيب ديرمواس 96 جنيهًا.

- المنيب مغاغة 66 جنيهًا.

- المنيب سمالوط 80 جنيهًا.

- المنيب بنى مزار 70 جنيهًا.

- المنيب أبو قرقاص 89 جنيهًا.

- المنيب ملوى 96 جنيهًا.

- المنيب أهناسيا 32 جنيهًا.

تعريفة المواصلات من المنيب لمحافظة الفيوم

- المنيب اللاهون 22 جنيهًا.

- المنيب الشواشنة 22 جنيهًا.

- المنيب طامية 21 جنيهًا.

- المنيب سنهور 21 جنيهًا.

- المنيب أبشواى 22 جنيهًا.

- المنيب الفيوم 21 جنيهًا.

- المنيب ببا 34 جنيهًا.

- المنيب الفشن 35 جنيهًا.

- المنيب الواسطى 28 جنيهًا.

- المنيب سمسطا 35 جنيهًا.

- المنيب بني سويف 32 جنيهًا.

- المنيب الواحات البحرية 98 جنيهًا.

- المنيب الواحات البحرية في مكيف 105 جنيهات.

خطوط المواصلات بالجيزة

- المنيب أبو النمرس 3 جنيهات.

- المنيب المتانيا 11 جنيهًا.

- المنيب دهشور 6 جنيهات.

- المنيب برنشت 8 جنيهات.

- المنيب أطفيح 18 جنيهًا.

- المنيب الصف 12 جنيهًا.

- المنيب جرزا 14 جنيهًا.

- المنيب العياط 9 جنيهات.

- المنيب مزغونة 7 جنيهات.

- المنيب ناصر 30 جنيهًا.

- المنيب البدرشين 4 جنيهات.

- المنيب الحوامدية 3 جنيهات.

- المنيب المنوات 3 جنيهات.

- المنيب أبو النمرس 3 جنيهات.

- المنيب العاصمة الإدارية 27 جنيهًا.

مواقف مشعل و6 أكتوبر

- مشعل بالجيزة.. إسكندرية 59 جنيهًا.

- مشعل اسكندرية مكيف 62 جنيهًا.

-مشعل مطروح 107 جنيهات.

- مشعل مطروح مكيف 120 جنيهًا.

- 6 أكتوبر طنطا 30 جنيهًا.

- 6 أكتوبر المنصورة 37 جنيهًا.

- 6 أكتوبر المنوفية 18 جنيهًا.

- 6 أكتوبر منيا القمح 30 جنيه

- 6 أكتوبر الفيوم 21 جنيهًا.

- 6 أكتوبر بني سويف 30 جنيهًا.