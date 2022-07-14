التنمية المحلية تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أجرة المواصلات

خصصت وزارة التنمية المحلية أرقامًا للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات استغلال في أجرة المواصلات للتعامل الفوري مع أي تجاوزات، ورقم التليفون عبر واتساب هو 01150606783، والخط الساخن 15330 للتدخل السريع، بالإضافة إلى صفحة «مبادرة صوتك مسموع» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشدد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، على استمرار مرور المحافظين ونوابهم ورؤساء الأحياء والمدن ميدانيًا على مواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة دون أي تجاوزات، مشيرًا إلى أن كل المحافظات أصدرت التعريفة الجديدة الخاصة بأجرة المواصلات سواء للخطوط الداخلية أو الخطوط بين المحافظات، وتم إلزام المواقف والسائقين بضرورة وضع بانرات وملصقات بتعريفة الركوب الجديدة وخطوط السير لمنع أي تلاعب والحد من المخالفات.

تطبيق تعريفة الركوب بجميع المحافظات

وأكد «قاسم» لـ«الوطن» انتهاء جميع المحافظات على مستوى الجمهورية من تحديد تعريفة الركوب وتطبيقها سواء في الخطوط الداخلية أو بين المحافظات ونسبتها تتراوح من 5 إلى 7% مع استمرار إجراء اتصالات ومتابعات مع المحافظين لمتابعة سير العمل على أرض الواقع ومنع أي تجاوزات، مع التشديد على قيادات الإدارة المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف وتطبيق الأجرة الجديدة لعدم استغلال المواطنين، مع متابعة وضع بانرات وملصقات بالمواقف وعلى السيارات لعدم زيادة الأجرة والالتزام بالتعريفة المقررة.

رقابة على الأسواق

وأشار إلى متابعة مع المحافظين والإدارات الخدمية مثل التموين والرقابة على الأسواق والمواد الغذائية، ومنع أي زيادات ربما تحدث ووقف أي ممارسات في هذا الشأن، والتفاعل الفوري مع الشكاوى ومنع أي مخالفات على الفور، كما أن غرفة عمليات الوزارة ترصد الوضع مع المحافظات بشكل مستمر لمنع أي مخالفات أو تجاوزات.