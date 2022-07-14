استمرار الحملات التفتيشية على منافذ صرف التموين للتأكد من توافر السلع

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار شن الحملات التموينية التفتيشية على منافذ صرف السلع، والتي جرى تكثيفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2022، للتأكد من توافر ضخ وإتاحة السلع دون نقص للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

استمرار حملات التفتيش على منافذ صرف السلع

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إن حملات مفتشي التموين من جميع المديريات على مستوى المحافظات، مستمرة حاليا، وبشكل مكثف عن التي جرى شنها قبل عيد الأضحى المبارك 2022، مؤكدة استمرار عمل غرف العمليات الفرعية في المديريات والتي تتابع عملها غرفة العمليات المركزية التي جرى تدشينها في الديوان العام للوزراة لمتابعة عملية ضخ وتوافر السلع للمواطنين سواء في منافذ البقالين أو في المجمعات الاستهلاكية.

طرق الابلاغ عن شكاوى المواطنين

فيما تستمر حملات الوزارة التفتيشية على منافذ صرف السلع، للتأكد من توافر وضخ السلع التموينية للمواطنين على مستوى الجمهورية، إذ تستمر مديريات التموين في شن حملاتها التموينية على المنافذ بالتعاون مع المكاتب والإدارات التموينية بالمراكز والقرى.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طريقتان من أجل الإبلاغ عن شكاوى الأسعار أو لتقديم أية شكوى ضد بقالي التموين، وتتمثل في التالي:

1 - منظومة الشكاوي الحكومة والخط الساخن لها 16528.

2 - جهاز حماية المستهلك والخط الساخن له 19588.

فيما أشارت المصادر إلى أن غرفة العمليات المُشكلة منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك في الوزارة، لم تتلق أي شكوى من نقص السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية أو من نقص السلع التموينية في منافذ بقالي التموين، فضلا عن استمرار متابعتها للمخابز البلدي للتأكد من إنتاج رغيف العيش البلدي بالمواصفات القياسية المعلنة من الوزراة.