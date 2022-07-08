ضبط 2.8 لحوم مجمدة ودهون مجهولة المصدر في حملة تموينية بالقليوبية

واصلت مباحث ومديرية تموين محافظة القليوبية فى شن حملات على الاسواق للتصدى لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفع سعرها اسفرت الحملات عن ضبط 12 الف و500 عبوة سجائر مختلفة الانواع مجهولة المصدر وتم تخزينها بهدف رفع سعرها وتم التحفظ على الكمية وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا مباحث التموين يفيد قيام حملة مكبرة لاستهداف محاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار.

ضبط سجائر مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط 12500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مالك مخزن لتجارة السجائر.

وفى السياق تمكنت مباحث التموين من ضبط 2٫87 طن لحوم مجمدة ودهون حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر ويُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك مصنع مصنعات لحوم وتم التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ضبط ثلاجة مخالفة

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثر بها على 3.5 طن مقطعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة.

كما تم ضبط مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم به 3.5 طن مقطعات لحوم و مقطعات دواجن و زيت طعام و دقيق أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها.