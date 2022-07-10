«التموين»: توافر كل احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية،اليوم، عن استمرار المجمعات الاستهلاكية فى فتح أبوابها أمام المواطنين حتى اليوم، فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم، توافر كل أصناف السلع بتخفيضات تصل إلى 30% فى المنافذ التابعة لها، إضافة إلى طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 125 جنيهاً للكيلو، والبرازيلى المجمدة بـ85 جنيهاً للكيلو، والخراف الحية سعر الكيلو قائم 90 جنيهاً، والضأن المبرد 135 جنيهاً.

الوزارة: 1300 مجمع لـ«القابضة» متوافر بها كل الأصناف.. ومنافذ جمعيتى والبدالين مستمرة فى صرف مقررات يوليو

وأشارت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالشركات التابعة «الأهرام، النيل، الإسكندرية، المصرية، العامة»، لمتابعة توافر السلع بالمجمعات، والتدخل فى أى لحظة حال زيادة الإقبال على سلعة معينة لضخها بكثافة، إضافة إلى غرف العمليات المركزية بوزارة التموين والمديريات. من جانبه، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه يتم يومياً ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى 50% عن الأيام العادية، مؤكداً أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها 1300 مجمع استهلاكى متوافر بها كل احتياجات المواطنين من جميع الأصناف.

وأضاف «كمال» أن منافذ جمعيتى وبدالى التموين أيضاً توفر كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، مع انتظام معدلات صرف السلع التموينية عن يوليو الجارى. من ناحية أخرى، حررت لجان الحملات التموينية والتفتيشية المشتركة بين مديريات التموين والطب البيطرى بمحافظة أسوان، بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك وقوة أمنية، محاضر لـ24 حالة ذبح خارج المجازر بغرامة 10 آلاف جنيه لكل حالة، بإجمالى 240 ألف جنيه.

كما استهدفت الحملة مناطق المدينة الصناعية والمنطقة القديمة وميدان المحمودية والسيل الريفى، وكذلك ميدان الصداقة الجديدة وميدان العقاد والرضوانية والشروق، وكذلك طرق وشوارع الحدادين والسادات وكورنيش النيل. وكان المحافظ اللواء أشرف عطية، أصدر مؤخراً قراراً بمنع ذبح الأضاحى خارج المجازر الحكومية للحد من التلوث البيئى وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، فضلاً عن تسببها فى انسداد شبكات الصرف وحدوث طفح. ووفرت الوحدات المحلية لمركز أسوان عمال النظافة والكهرباء والمياه وشبكات الصرف طوال العيد، مع التشديد على سرعة رفع مخلَّفات الذبح وتحويلها للمدفن الصحى الآمن بمدينة العلاقى.

وفى القليوبية، قال الدكتور محمد شوق، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمحافظة، إن المجازر، البالغ عددها 30 مجزراً، استقبلت 577 أضحية «أبقار وجاموس» بأول أيام العيد، مشيراً إلى أنها مستمرة فى استقبال الأضاحى لذبحها بالمجان طوال أيام الإجازة.

وأوضح «شوق»، فى بيان اليوم، أنه جرى منع ذبح 3 أضاحٍ بمجازر العمار وميت حلفا وقليوب، بسبب حالتها المرضية، ضمن التوجيهات الخاصة بمنع الأضاحى غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية من دخول المجازر. وقال مدير المجازر إنها فتحت أبوابها بالمجان لاستقبال الأضاحى بتعليمات من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلى، مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، لمنع دخول الأضاحى المريضة، والتى لا تتوافر فيها شروط السن، وكذلك الكشف على اللحوم، وإعدام المريضة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كالحمى القلاعية والسل. أضاف «شوق» أنه جرى الدفع بحملة مكبرة لمراقبة معروضات اللحوم والدواجن واللحوم المصنعة والمفرومة بأسواق القليوبية، أسفرت عن ضبط 80 طن دواجن وأسماك ولحوم مصنعة غير مطابقة للمواصفات، قبل بيعها للمواطنين، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفى الإسماعيلية، شن حى ثان حملة للمرور على نقاط الذبح والتفتيش للالتزام بالاشتراطات البيئية، وكلف المحاسب كرم الشحات، رئيس الحى، أمس، إدارة شئون البيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بالمرور الميدانى على الطبيعة لمراجعة اشتراطات البيئة والتفتيش على الالتزام بالاشتراطات المطلوبة. وأسفرت الحملة عن تحرير 5 إنذارات تتبعها محاضر بيئية بالتنسيق مع قسم شرطة المسطحات البيئية، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الانضباطية على مستوى المحافظة.