رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط مخزن لتعبئة وبيع الزيوت المستخدمة في حملة تموينية بالجيزة

كتب:

سلامة عامر
08:03 م | الأحد 10 يوليو 2022
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة، واصلت أجهزة الرقابة التموينية في محافظة الجيزة حملاتها لتمشيط الأسواق وضبط المحال والمنشآت التجارية المخالفة، حفاظاً على سلامه المواطنين، وضمان جودة ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين.

مخزن لتعبئة الزيوت المستخدمة في «بشتيل»

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة أوسيم، من ضبط مخزن بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية، في شارع ترعة «الزمر»، بمنطقة «القنطرة البيضاء»، في مدينة «أوسيم»، يقوم بتجميع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم، وإعادة تكريرها وتعبئتها مرة أخرى، وبيعها للمستهلكين والمطاعم.

غلق المخزن وتحرير محضر بالواقعة

وقامت أجهزة محافظة الجيزة بالتحفظ على المضبوطات، والتي بلغت حوالي 300 لتر من الزيوت المستخدمهة، غير صالحة للاستهلاك، مُعاد تكريرها وتعبئتها، وذلك قبل توزيعها وبيعها مجدداً، كما تم غلق المنشأة وتحرير محضر بالواقعة، وذلك بمتابعه من الدكتور فرج عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم، وبالاشتراك مع إدارات التموين والبيئة والطب البيطري والصحة.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

اقرأ المزيد:

محافظ الجيزة يقدم هدايا و«عيديات» للأيتام والمسنين بمناسبة عيد الأضحى

محافظ الجيزة: تواجد كافة العاملين بأجهزة المرافق والعمل الميداني خلال العيد

محافظ الجيزة يسلم منحا مالية لـ21 فتاة من المقبلات على الزواج

محافظ الجيزة يكرم أوائل دورات مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة

محافظ الجيزة يفاجئ المخابز بالطالبية ويراجع وزن رغيف الخبر
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.