ضبط مخزن لتعبئة وبيع الزيوت المستخدمة في حملة تموينية بالجيزة

في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة، واصلت أجهزة الرقابة التموينية في محافظة الجيزة حملاتها لتمشيط الأسواق وضبط المحال والمنشآت التجارية المخالفة، حفاظاً على سلامه المواطنين، وضمان جودة ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين.

مخزن لتعبئة الزيوت المستخدمة في «بشتيل»

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة أوسيم، من ضبط مخزن بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية، في شارع ترعة «الزمر»، بمنطقة «القنطرة البيضاء»، في مدينة «أوسيم»، يقوم بتجميع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم، وإعادة تكريرها وتعبئتها مرة أخرى، وبيعها للمستهلكين والمطاعم.

غلق المخزن وتحرير محضر بالواقعة

وقامت أجهزة محافظة الجيزة بالتحفظ على المضبوطات، والتي بلغت حوالي 300 لتر من الزيوت المستخدمهة، غير صالحة للاستهلاك، مُعاد تكريرها وتعبئتها، وذلك قبل توزيعها وبيعها مجدداً، كما تم غلق المنشأة وتحرير محضر بالواقعة، وذلك بمتابعه من الدكتور فرج عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم، وبالاشتراك مع إدارات التموين والبيئة والطب البيطري والصحة.

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.