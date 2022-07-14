«ثروت»: توقعات بوصول أعداد السياح العرب لمليوني زائر بنهاية 2022

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن التدفقات السياحية من الدول العربية إلى مصر خلال عام 2022 جيدة للغاية، متوقعًا أن أعداد السياح العرب الوافدين لمصر بنهاية العام الحالى قد تتجاوزالـ 2 مليون سائح إذا ما استمرت بنفس المعدلات الحالية خلال الشهور المقبلة ،موضحا أن السياح السعوديين هم الأكثر زيارة لمصر خلال النصف الأول من العام الجارى تلاهم السياح الليبيين و الإماراتيين والكويتيين .

القاهرة أكثر المدن التى يقصدها السياح العرب

وأضاف لـ«الوطن» أن القاهرة كانت أكثر المدن المصرية التى زارها سياح عرب خلال النصف الأول من العام الحالي، تلاها شرم الشيخ ثم الغردقة، موضحًا أنه مع بداية فصل الصيف الحالى بدأ الساحل الشمالى والإسكندرية فى جذب أعداد جيدة من السياح العرب لاسيما من الإماراتيين، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ لم تكن على مستوى توقعات العاملين بالقطاع السياحي.

وتابع: «العديد من الرحلات المسيرة من عواصم العديد من الدول العربية إلى الغردقة لم تكن ممتلئة بالشكل المطلوب».

نسب إشغال فنادق الساحل الشمالى حاليا 100%

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية خلال إجازات عيد الأضحى المبارك ساهمت فى إحداث إنتعاشة سياحية بالعديد من المدن المصرية ،موضحا أن فنادق الساحل الشمالى سجلت نسب إشغالات بلغت نحو 100% خلال هذا الأسبوع، فيما تجاوزت نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية بالقاهرة الكبرى حاجز الـ 90% خلال الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن إجازات عيد الأضحى لهذا العام رفعت من نسب الإشغال بكافة المنشآت السياحية والفندقية لاسيما الموجودة بالقاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ، كما شهدت المطاعم النيلية سواء العائمة أو الثابتة نسب إشغال وصلت إلى نحو 100% خلال هذا الأسبوع.