غرفة السياحة: القاهرة أكثر المدن المصرية استقبالا للسياح العرب

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّ القاهرة أكثر المدن المصرية استقبالا للسياح العرب حاليا، لافتا إلى أنَّ غالبية السياح العرب عند زيارتهم لمصر يفضلون الإقامة بفنادق القاهرة.

وأوضح «ثروت»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنَّ الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى العاصمة المصرية، رفعت نسب الإشغال حاليا بغالبية فنادق القاهرة الكبرى إلى ما يقرب من 90%.

الساحل الشمالى يبدأ في جذب السياح العرب

وأضاف رئيس لجنة السياحة العربية، أنَّه في الوقت الذي تحتل فيه القاهرة المركز الأول كأكثر المدن المصرية التي يفضل السياح العرب زيارتها، يليها الغردقة والساحل الشمالي وشرم الشيخ، موضحا أنّ الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة بدأت مؤخرا في جذب أعداد جيدة من السياح العرب لزيارتها لاسيما من الإماراتيين وبخاصة خلال شهر الصيف.

وأشار إلى أنَّ أعداد السياح العرب الوافدين لمصر بدأت في الارتفاع بداية من الأسبوع الجاري، موضحًا أنَّ معدلات الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية سترتفع مجددا خلال الشهور المقبلة، لاسيما خلال إجازات عيد الأضحى المبارك الشهرالمقبل، لافتًا إلى أنَّ السعودية احتلت المركز الأول عربيا في إرسال السياح لمصر خلال الفترة الحالية.

السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع

وأكد رئيس لجنة السياحة العربية، أنَّ السياحة العربية هامة جدا لمصر، إذ يعد السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع، كما أن متوسط إقامته بمصر يفوق غيره من الجنسيات الأخرى، فضلا عن أنه يكرر زيارته للمقصد السياحي المصري أكثر من مرة في العام.

وكان حسين شكرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قد كشف في تصريح سابق لـ«الوطن» عن ارتفاع نسب الإشغال بكل فنادق محافظتي القاهرة والجيزة حاليا، موضحا أنَّ نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى، تتراوح بين 80 إلى 90%، وستشهد ارتفاعات حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.