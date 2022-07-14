كوميديا «عائلة تس» خلال رحلتهم للمشاركة في موسم الرياض «صور»

اتجهت أسرة مسرحية «عائلة تس»؛ لمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة للمرو الثالث فى موسم الرياض الترفيهى وتقديم عروض جديدة.

أجواء المرح تسيطر علي رحلة فريق عمل عائلة تس

وسيطرت أجواء المرح على فريق العمل خلال رحلتهم فى الطائرة حيث التقطت صور لهم وهم فى أجواء كوميدية .

وحافظ النجم مصطفى خاطر على التقاط صور لفريق العمل خلال الرحلة وتوثيق لحظاتهم معا، وحققت مسرحية «عائلة تس» نجاح كبير خلال عرضها فى موسم الرياض لموسمين متتالين.

ثلاث مواسم نجاح لعائلة تس

لتسجل بذلك الموسم الثالث فى عرضها حيث تفاعل معها الجمهور السعودى وطالبوا بعرضها مجددا بعد انتهاء موسم الحج، وتعتبر هى سابقة الاولى من نوعها فى عرض مسرحية 3مواسم متتاليه.

أحداث وأبطال مسلسل عائلة تس

المسرحية بطولة بيومي فؤاد ومصطفى خاطر وشيماء سيف و أوس أوس و محمد سلام و سليمان عيد ومصطفى البنا و انتاج الاء الغزالي.

وتدور أحداث مسرحية «عائلة تس»، حول عائلة مكونة من الأب بيومى فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، وهم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنع للمياة الغازية، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الاب ، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية الأب الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبناءه في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.