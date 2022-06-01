فيديو كوميدي لأبطال «عائلة تس» في قطار بالسعودية.. «ريأكت غريب لسليمان عيد»

نشر الفنان مصطفى خاطر، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وهو يستقل أحد القطارات، بصحبة عدد من النجوم منهم محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، وذلك قبل ساعات قليلة من عرض مسرحية عائلة تِس، بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة، وظهروا خلاله وهم يضحكون أثناء اهتزاز القطار.

مسرحية عائلة تس تعرض في موسم الرياض الخميس

ويبدأ غدًا الخميس عرض مسرحية عائلة تس، والتي سبق عرضها في نوفمبر 2021 ضمن موسم الرياض، وتضم عددًا من النجوم منهم بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، محمد أسامة أس أس، شيماء سيف، محمد سلام، سليمان عيد، إخراج أوتاكا، فكرة آلاء الغزالي، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب.

يستمر عرض المسرحية حتى يوم 5 يونيه

ومن المقرر أن يستمر عرض مسرحية تس، ضمن موسم جدة حتى يوم 5 يونيو من الشهر الجاري، التي تدور أحداثها في إطار كوميدي حول رجل أعمال ثري جدًا يقوم بدوره بيومي فؤاد، على وشك إعلان إفلاسه، ولديه 4 من الأبناء يسعون لتقديم الحلول لإنقاذ والدهم من الإفلاس.

وكانت الفنانة شيماء سيف، قد روجت عبر حسابها بموقع انستجرام لمسرحية عائلة تِس، وذلك بعدما أصبحت كاملة العدد قبل العرض بأيام، ووعدت جمهور السعودية بكثير من الفكاهة والضحك، حيث كتبت قائلة: «الحمد لله، كل التذاكر خلصت قبل العرض بـ ثلاث أيام، شكرًا لأحلى جمهور في المملكة العربية السعودية، جمهور جدة الغالي، بنوعدكم بضحك من القلب».