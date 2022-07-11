عرض مسرحية عائلة تس في السعودية للمرة الثالثة

عادت من جديدة مسرحية عائلة تس للعرض في المملكة العربية السعودية، وهذه المرة الثالثة التي يتم عرضها هناك بسبب كثرة الطلب عليها من قبل الجمهور السعودي والعربي؛ حيث إنها حققت في آخر مرة نجاحا منقطع النظير.

عائلة تس تعود للسعودية من جديد

منتجة العمل آلاء الغزالي أعربت عن سعادتها البالغة لـ«الوطن»، مؤكدة أن نجاح العمل لم يأت من فراغ، مقدمة الشكر لصناع العمل.

المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضها بموسم الرياض الماضي، وشهدت إقبالاً جماهيريًا من جميع الأعمار، ونفدت تذاكر المسرحية منذ الإعلان عنها.

عائلة تس من بطولة مصطفى خاطر وبيومي فؤاد

مسرحية عائلة تس، من بطولة عدد من نجوم الكوميديا؛ منهم بيومي فؤاد ومصطفى خاطر وشيماء سيف ومحمد سلام وأوس أوس وسليمان عيد ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ودانا حلبى، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإنتاج آلاء الغزالي، وإخراج أوتاكا.

وتتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب «بيومي فؤاد»، ولديه ثلاثة أبناء، وهم: مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنعا للمياه الغازية باسم تس كولا، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الأب، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف.

من المقرر عرض مسرحية عائلة تس بموسم الرياض لمدة 3 أيام، خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو الجاري.