أحمد عز يلتقط الصور مع معجبيه في فندق بالتجمع: مبسوطين بـ كيرة والجن

تدافع عدد من معجبي ومعجبات النجم أحمد عز خلال وجوده داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، أمس الأربعاء، لالتقاط الصور التذكارية معه ولتهنئته بنجاح فيلمه الجديد «كيرة والجن» الذي يتصدر إيرادات الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائي.

واستجاب أحمد عز لطلبات محبيه بالتقاط الصور معهم، واستمع إلى آرائهم في فيلم «كيرة والجن»، حيث أشادوا بتجسيده لشخصية «عبدالقادر الجن» وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر.

وفي السياق ذاته، عاد أحمد عز إلي القاهرة قبل أيام، قادما من دولتي الإمارات والسعودية، حيث شاهد الفيلم مع جمهور البلدين رفقة النجم كريم عبد العزيز، حيث أعرب عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن الفيلم الذي تم تصويره على مدار 3 أعوام كاملة.

كيرة والجن يتصدر إيرادات أفلام العيد بـ 60 مليون جنيه

ويتصدر فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، وبطولة النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، إيرادات أفلام عيد الأضحى التي اقتربت من 60 مليون جنيه، ويليه فيلم «بحبك» للنجم تامر حسني الذي قاربت إيراداته علي 23 مليون جنيه مصري، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم كيرة والجن

ويشارك في بطولة كيرة والجن هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، روبي، هدى المفتي، علي قاسم، أحمد كمال، رزان جمال، عارفة عبد الرسول، إياد نصار وكوكبة من النجوم، مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

ويستعد الفنان أحمد عز للسفر إلى الساحل الشمالي خلال الساعات المقبلة لقضاء عطلته الصيفية هناك، خاصة بعد المجهود الذي بذله في تصوير الجزء الثالث من مسلسل الاختيار وكذلك فيلم كيرة والجن.