جبهة من «الموسيقيين» تضغط على مصطفى كامل للترشح لمنصب النقيب

يضغط عدد من الموسيقيين على الفنان مصطفى كامل للترشح لمنصب نقيب الموسيقيين، بعد استقالة هاني شاكر منذ أسبوعين بسبب المشاكل المتبادلة بين شعبة العازفين ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

وعقد الموسيقيون عدة جلسات لإقناع مصطفى كامل بالترشح، باعتباره القادر على حل مشاكل نقابة المهن الموسيقية بعد استقالة هاني شاكر.

جلسات وضغوط على مصطفى كامل

وكشفت مصادر لـ«الوطن» عن أن عددًا من الموسيقيين أبلغوا كامل برغبتهم في أن يكون هو النقيب الجديد للموسيقيين، لأنه الأكثر معرفة بمشاكل النقابة وقادر على حلها في أسرع وقت، خاصة أنه أدار النقابة من قبل واستطاع أن يقف في وجه المشاكل والأزمات بالنقابة.

وطلب الموسيقيون من مصطفى كامل، بالترشح لخلافة هاني شاكر، لأنه يمتلك الشخصية الحاسمة التي تجعله قادرا على إدارة هذا الكيان وفرض الجدية والأمانة والحيادية به، وإعطاء كل ذي حق حقه.

مصطفى كامل يرفض خوض الانتخابات

وأشارت المصادر إلى أن كامل حتى الآن ما زال عند موقفه القديم وهو عدم الترشح مرة أخرى للنقابة، لأنه فشل في مرتين ماضيتين في منافسة هاني شاكر وخسر الانتخابات، ومنذ ذلك الوقت أعلن عدم رغبته في دخول المنافسة من جديد على مقعد النقيب.

يذكر أن الفنان هاني شاكر كان قد تقدم باستقالته لوكيل النقابة حمادة أبو اليزيد في الثالث من شهر يوليو الجاري.