إنسانية ماجد الكدواني.. أوقف تصوير مسلسله بالمطار بسبب شاب من ذوي الهمم

روى شاب يُدعى «محمود عبد العظيم»، من ذوي الهمم، موقفًا إنسانيًا جمعه بالفنان ماجد الكدواني، خلال تواجده في مطار القاهرة قبل سفره إلى تركيا، واصفًا إياه «فنان أكثر من رائع».

وقال الشاب «محمود»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «موقف حلو في سفرية.. كنت مسافر تركيا ووصلت المطار ولسه هدخل لقيت ناس كتير جدًا متجمعة في المطار، وسألت في إيه جماعة؟.. قالوا لي الأستاذ ماجد الكدواني بيصور وأنا أصلًا من الناس اللي بتحبه وبتعشقه جدًا وكانوا بيصور مسلسل قيد عائلي مع النجمة رنا رئيس».

ماجد الكدواني يوقف التصوير

وأضاف: «حرفيًا أول ما ماجد الكدواني شافني وأنا ماسك الفون بتاعي ومستني اللحظة اللي يخلصوا فيها الشوت اللي بيتصور علشان أتصور معاه، هو طلع أكتر من رائع ووقف التصوير علشان أتصور معاهم وسافرت وأنا مبسوط جدًا».

برا المنهج.. تفاصيل أحدث عمل سينمائي لـ ماجد الكدواني

وعُرض مؤخرًا للفنان ماجد الكداوني، فيلم «برا المنهج»، والذي يجمعه بالمخرج عمرو سلامة، حيث طُرح قبل أيام عبر إحدى المنصات الرقمية في أول عرض له بعد السينمات.

تدور أحداث فيلم «برا المنهج» حول محاولة طفل يتيم يدعى «نور»، يبلغ من العمر 13 عاما، اكتسب احترام زملائه، من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأطفال المرور بقربه، ليكتشف أنه يسكنه رجل عجوز، يعيش هناك مختبئا من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والعجوز، ما يدفعهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

فيلم «برا المنهج من بطولة كل من ماجد الكدواني، أسماء أبو اليزيد، أحمد أمين، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الهادي، محمد دياب، أمجد الحجار، عمر الشريف، محمد عبد العظيم، علي قاسم، ميساكج أحمد جابر، مصممة شريط الصوت سارة قدوري، مهندس الصوت علاء عاطف.