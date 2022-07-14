تفاصيل جديدة في حادث ترعة السلام: إجراء تحليل مخدرات لسائق الحافلة

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في حادث ترعة السلام، والذي أسفر عن مصرع 4 أطفال بعد انقلاب حافلة رحلات في ترعة السلام، كانوا يستقلونها برفقة 23 آخرين، وحبست النيابة العامة قائد حافلة الرحلات 4 أيام؛ للتسبب في وفاة الأطفال الأربعة.

تفاصيل حادث ترعة السلام

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان حادث ترعة السلام، وعاينت موقع الحادث، إثر تلقيها إخطارًا بوفاة 4 أطفال، كانوا يستقلون حافلة برفقة 23 آخرين في رحلة إلى إحدى الحدائق، نظمها مكتب لتحفيظ القرآن في الجمالية.

إختلال عجلة القيادة

وباشرت النيابة تحقيقاتها في حادث ترعة السلام، وسألت عددًا ممن نجوا من الحفلة، وقال الناجون أمام النيابة العامة، إنّ قائد الحافلة يبلغ من العمر 18 عامًا، تفاجأ باختلال عجلة القيادة في يديه زاعما وجود شيء انقطع فيها، ما جعله يفقده السيطرة على الحافلة، وانقلبت بعد ذلك في الترعة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين فى حادث ترعة السلام، وأمرت بفحص الحافلة وإعداد تقرير فني مفصل بحالتها، ومدى سلامتها للسير، واستيفائها للشروط، وجارٍ استكمال التحقيقات.