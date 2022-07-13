تفاصيل حادث ترعة السلام بالدقهلية.. أسماء الضحايا من حفظة القرآن

حادث مروع على طريق ترعة السلام بين محافظتي الدقهلية ودمياط، مساء اليوم الأربعاء، تسبب في هلع ورعب بين أهالي المحافظتين، نتيجة انقلاب أتوبيس «ميني باص» محمل بعددٍ من الأطفال من حفظة القرآن الكريم، كانوا عائدين من مصيف رأس البر بمحافظة دمياط، وسقوطه بركابه في مياه ترعة السلام، بالقرب من كمين «النوادرية»، قرب قرية «الإسكندرية الجديدة»، بدائرة مركز الجمالية في محافظة الدقهلية، واحتشد المئات من الأهالي على ضفاف الترعة، للبحث عن أطفالهم.

بلاغ بسقوط أتوبيس في ترعة السلام

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية إخطاراً بتفاصيل حادث ترعة السلام اليوم، حيث سقط أتوبيس محمل بالأطفال من حفظة القرآن الكريم، أثناء عودتهم من رحلة إلى مدينة رأس البر، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس، مما أدى إلى انقلابه وسقوطه في ترعة السلام، بين محافظتي دمياط والدقهلية، وسط تردد أنباء عن مصرع وإصابة عدد كبير من الأطفال.

11 سيارة إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور، هرعت 11 سيارة إسعاف من محافظة دمياط، بالإضافة إلى 3 سيارات من مرفق إسعاف الدقهلية، وتم انتشال جثة طفلة، وطفلة أخرى مصابة، جرى نقلهما إلى مستشفى الجمالية، نظراً لقربها من موقع الحادث، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال باقي الأطفال.

مصرع 4 أطفال في الحادث

وحول أسماء ضحايا حادث ترعة السلام، فقد لقى 4 أطفال مصرعهم، وهم «حنين حافظ رفاعي»، 14 سنة، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى الجمالية المركزي، بالإضافة إلى كل من «محمد إبراهيم جمال»، 4 سنوات، و«شيماء عبدالناصر الجمال»، و«تسنيم محمود رفاعي»، 13 سنة، فيما لا يزال عدد من الأطفال مفقودين في المياه حتى الآن، ولم يتم التوصل إلى هوية باقي الضحايا والمصابين، أو عددهم الحقيقي حتى الآن، فيما كان يحمل الميني باص 30 طفلاً وطفلة.

الأطفال غرقوا وهم يحتضنون المصاحف

وكشفت التحريات الأولية، حول حادث ترعة السلام بالدقهلية، أنّ الأتوبيس كان محملاً بعدد من الأطفال، كانوا عائدين من رحلة إلى مدينة رأس البر في دمياط، وسقطوا في ترعة السلام، وهم يحتضنون المصاحف الخاصة بهم، وجميعهم يقيمون في «عزبة ليسا»، التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.