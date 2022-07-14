وزير التعليم: «محدش يقول ابني منهار.. مفيش حاجة اسمها امتحان صعب وسهل»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنّه لا يوجد شيء اسمه امتحان صعب أو سهل في الثانوية العامة، كما يتداول على منصات التواصل الاجتماعي أو على بعض المنصات الإعلامية، لكن يجب ملاحظة أن الامتحان موحد للجميع.

وأضاف وزير التعليم، «عندما يتم التصحيح فإنّ الدرجات يتم توقيعها على منحنى يقيس المستويات المختلفة للطلاب بالنسبة لبعضهم البعض وإذا كان، على سبيل المثال، الأول حاصل على 70%؜ فإن درجة 65% تعتبر ممتازة بالنسبة والتناسب وهكذا».

أكد أن تنسيق الجامعات يتم حسابه بما تقدمه وزارة التربية والتعليم من درجات إلى وزارة التعليم العالي، وبالتالي لا يجب الحكم من خلال البحث عن الدرجات الكاملة ولكن على أن يكون الطالب في نسبة الـ10% العليا من الطلاب وهذا لا يستطيع تقديره الطالب أو ولي الأمر من خلال رؤيته الشخصية وإنما يظهر للمختصين بعد رصد الدرجات.

نصائح وزير التعليم لأولياء الأمور

وتابع: «أرجو عدم تداول عبارات مثل ابني منهار والامتحان صعب أو سهل والامتحان في مستوى الطالب المتوسط، فهذه كلها قضايا فنية بحتة، ولنشجع الطلاب أن يبذلوا أقصى جهدهم ولا يحكموا مثل الماضي بالقياس على حل جميع الأسئلة أو تقفيل الامتحان لأن هذا غير علميا ولا يحدث في هذه النوعية من التقييم، والمنافسة ليست على الدرجة النهائية، وإنما هي منافسة بين الطلاب وبعضهم البعض على من يحصد أعلى من زملائه».