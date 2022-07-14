طلاب في الثانوية العامة بأسيوط: بعض أسئلة الفيزياء صعبة وتحتاج إلى وقت طويل

شهدت بعض لجان امتحانات الثانوية العامة القسم العلمي بأسيوط، آراء مختلفة حول أداء مادة الفيزياء ما بين مشيد بأسئلة الامتحان ومستاء منها، حيث خرج الطلاب من لجان الامتحانات وعلى وجوههم تعبيرات ما بين الفرح والاستياء، ووصف بعضهم الامتحان بأنه صعب ولا يناسب جميع الطلاب.

طلاب العلمي يشكون صعوبة الفيزياء

وقال طالب يدعى محمد عادل في لجنة مدرسة إسماعيل القباني، إن امتحان الفيزياء «سهل في أول 5 أسئلة، بينما يحتوي على أكثر من 20 سؤالا غامضا وصعبا، كما أن الفيزياء تحتاج إلى عالم فيزياء لحل تلك الأسئلة، وليس طالب عادي في الثانوية العامة».

فيما أكد الطلاب أحمد سامح عيد ومحمد عادل ومروة سعيد جاد، من لجنة إسماعيل قباني، على صعوبة مادة الفيزياء، وأن الامتحان في مجمله يحتاج إلى تركيز عالي ووقت إضافي والأسئلة غامضة وصعبة، وفيه حوالي 12 سؤالا في مستوى الطالب العبقري، و10 في مستوى الطالب المتميز، و6 أسئلة فقط في مستوى الطالب المتوسط، كما ركز على أصعب فصلين في المنهج الباب الأول والثاني.

بينما قال الطالب محمود خالد إن متحان مادة الفيزياء كان صعب ما فيه أن الوقت غير كافي، ويحتاج إلى تركيز عالي، ويحتاج لعالم فيزياء.

آراء طلاب القسم الأدبي في امتحان التاريخ

كما أدى طلاب القسم الأدبي، اليوم الخميس، امتحان مادة التاريخ، مؤكدين أنه كان في مستوى الطالب المتوسط.

وقال محمد أحمد، أحد طلاب القسم الأدبي، عقب أداء امتحان مادة التاريخ، إن الأسئلة في مقدرة الطالب المتوسط، ولكن تحتاج لبعض الوقت للقدرة على استكمال الإجابات بالطريقة الصحيحة دون توتر.

الالتزام بضوابط امتحانات الثانوية العامة

وقال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن الطلاب أدوا الامتحانات في 87 لجنة، منهم 15752 طالبا وطالبة علمي علوم، و2003 طلاب علمي رياضة، و9622 طالبا في الأدبي، كما يبلغ عدد المراقبين 6078 مراقبا، منهم 4749 ذكور و1329 إناث، وعدد الاستراحات للمراقبين 22 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية «موبايل - سماعات».