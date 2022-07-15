عاصي الحلاني: أحاول إسعاد ودعم الجمهور اللبناني من خلال الأغاني

قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني إنه سيستمر في تقديم حفلات غنائية وأغنيات من أجل دعم وإسعاد الشعب اللبناني الذي يمر بصعوبات كثيرة خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وقال «الحلاني» لـ«الوطن»، إنه خلال الأيام الماضية أحيا حفلًا غنائيًا في عيد الأضحى ببيروت، ولديه حفلًا غنائيًا آخر في 21 يوليو الجاري في منطقة جنوبية: «فكل ما أسعى إليه هو إسعاد الشعب والجمهور اللبناني في كل مكان».

«الحلاني»: هدفي إسعاد الجمهور اللبناني

وأضاف «الحلاني»: «أحاول وكافة الفنانين اللبنانيين أن نزيل الصورة القاتمة والظلم الذي تتعرض له لبنان من خلال إسعاد الجمهور، بلدي تعرضت لتحديات كثيرة وعديدة طيلة الفترة الماضية، وما علينا إلا أن نتحمل ونعيد بلادنا لما كانت عليه».

يذكر أن أغنية الفنان اللبناني عاصي الحلاني الجديدة «ضحكة حبيبي» حققت 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» الجديدة بعد شهر واحد من طرحها عبر المنصات الإلكترونية.

أغنية «ضحكة حبيبي» من كلمات عبير أبو إسماعيل

أغنية ضحكة حبيبي من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان سليم سلامة وتوزيع هادي كريم وميكس وماستر مصطفى عبد الرضا وسليم سلامة.

ومن المقرر ان يشارك الفنان عاصي الحلاني في حفلات مهرجان الموسيقى العربية التي من المقرر إقامتها نهاية العام الجاري بدار الأوبرا المصرية.