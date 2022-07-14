استقالة رئيس الوزراء الإيطالي.. السر في الخمس نجوم

جاء الإعلان عن استقالة رئيس الوزراء الإيطالي تعبيرا عن أزمة سياسية معقدة في إيطاليا، وقال ماريو دراجي، في بيان لمجلس الوزراء، في وقت سابق اليوم «أريد أن أعلن الليلة أن استقالتي بيد رئيس الجمهورية»، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، وفي المقابل أعلن رئيس الجمهورية الإيطالي رفضه الاستقالة، وسط تكهنات مراقبين بتمسك رئيس الوزراء الإيطالي بموقفه.

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي.. التحالف الداعم للحكومة لم يعد موجودا

ولعل مما يُعزز هذه التكهنات عن استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ما قاله دراجي، الذي شغل منصب رئيس وزراء ائتلاف واسع منذ فبراير 2021، عن أن «تحالف الوحدة الوطنية الذي دعم حكومته لم يعد موجودًا».

جدير بالذكر أن التصويت على الثقة أصبح نقطة محورية للتوترات داخل حكومة دراجي حيث تستعد أحزابه لخوض معركة في الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في أوائل عام 2023.

ودفع قرار حركة الخمس نجوم بمقاطعة تصويت الثقة اليوم الخميس إيطاليا إلى حالة من عدم اليقين السياسي وهو الأمر الذي يهدد بتقويض الجهود لتأمين مليارات اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي، ومعالجة الجفاف المدمر، وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وتغيب نواب حركة الخمس نجوم عن مجلس الشيوخ الإيطالي عند الدعوة إلى التصويت لمنح الثقة للحكومة لتمرير مرسوم المساعدة.

دراجي: لا أريد أن أقود حكومة بدون حركة 5 نجوم

وقال ماريو دراجي في وقت سابق إنه لا يريد أن يقود حكومة بدون حركة 5 نجوم، التي برزت كأكبر حزب في الانتخابات السابقة في 2018 لكنها عانت منذ ذلك الحين من الانشقاقات وفقدان الدعم الشعبي، وكان من أبرز المنشقين منها لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي.

وقد تؤدي هذه التطورات إلى تنظيم انتخابات وطنية في وقت مبكر من سبتمبر أو أكتوبر، هذا العام، وذلك بعد أن قالت أحزاب التحالف الأخرى إنه يجب إجراء تصويت إذا لم تعد فئة الخمس نجوم تدعم الحكومة.