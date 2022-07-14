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عاجل.. رئيس الوزراء الإيطالي يعلن استقالته

كتب:

خالد عبد الرسول
07:30 م | الخميس 14 يوليو 2022
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

دراجي: استقالتي بيد رئيس الجمهورية

وقال ماريو دراجي، في بيان لمجلس الوزراء، «أريد أن أعلن الليلة أن استقالتي بيد رئيس الجمهورية»، لافتا إلى أن التصويت في البرلمان اليوم حدث مهم للغاية من وجهة نظر سياسية.

نواب حركة الخمس نجوم يتغيبون

وتغيب نواب حركة الخمس نجوم عن مجلس الشيوخ الإيطالي عند الدعوة إلى التصويت؛ لمنح الثقة للحكومة لتمرير مرسوم المساعدة.

كان رئيس الوزراء الإيطالي ربط مصير حكومته ببقاء حركة الخمس النجوم في الأغلبية البرلمانية، وأعرب عن عدم الرغبة في الاستمرار في الحكم بدعم من أغلبية برلمانية أخرى.

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