متى يكون موعد رمضان 2023 فلكيا؟.. اعرف الإجابة

شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، ينتظره العديد من المسلمين بشوق كبير في كل عام، وبعد انقضاء عيد الأضحى المبارك، يتساءل الكثيرون عن موعد رمضان 2023، حيث شهدت محركات البحث، عمليات بحث مكثفة من المواطنين عن موعد بدايته.

موعد رمضان 2023

وبالرغم من أن الموعد الفلكي لبداية الشهور الهجرية بشكل عام في كثير من الأحيان يتوافق مع الرؤية الشرعية للهلال، لا يتم الاعتماد على موعد رمضان 2023 فلكيا بشكل كامل، ويحسم الأمر مع الرؤية الشرعية للهلال التي تعلن عنها دار الإفتاء.

أما عن موعد رمضان 2023 فلكيا فمن المقرر أن يكون خلال شهر مارس من العام القادم، تحديدا في يوم 23 مارس المقبل، ذلك وفقا الحسابات الفلكية.

موعد رمضان 2023 فلكيا

وبناء على ذلك، فمن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، الهلال الذي يحدد بشكل دقيق موعد رمضان 2023، في يوم 22 مارس والذي يوافق يوم أربعاء، والذي سيوافق هجريا يوم 29 من شهر شعبان.

وسيكون موعد رمضان 2023 الفلكي صحيحا، إذا أكدت رؤية الهلال أن شهر شعبان سيكتمل في هذا اليوم، وأنه لن يكتمل لـ30 يوما، وهنا، تكون بداية شهر رمضان الكريم في يوم الجمعة، الموافق 23 مارس المقبل.

والجدير بالذكر، أن رمضان 2022 كانت بدايته في يوم السبت الموافق 2 من شهر أبريل الماضي، وقد جاء موعده متوافقا التوقعات والحسابات الفلكية، التي كانت حددت أن رمضان هذا العام سيبدأ في يوم 2 أبريل.

وعادة ما يختلف التقويم الهجري عن التقويم الميلادي ببعض أيام، فمن الشائع أن يكون هناك فارق حوالي 11 يوما بين التقويم الهجري والتقويم الميلادي في عدد الأيام.

ويعود السبب وراء هذا الأمر إلى أن الشهور الميلادية يتراوح عدد أيامها بين الـ30 والـ31 يومًا، في حين يتراوح عدد أيام الشهور الهجرية بين 29 و30 يومًا.