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بعد فقدان الأمل.. لحظة نجاة أب وابنه في صحراء حائل بالسعودية «فيديو»

كتب:

سارة ثروت
11:25 م | الخميس 14 يوليو 2022
لحظة نجاة أب وابنه فى صحراء حائل بالسعودية

لحظة نجاة أب وابنه فى صحراء حائل بالسعودية

نجا مواطن وابنه من الموت بأعجوبة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بعدما ضلا طريق العودة للمنزل، في صحراء قريبة من منطقة حائل، حيث عثر فريق متطوع للإنقاذ والبحث في المنطقة عليهم في حالة صعبة، بحسب صحيفة «المواطن» السعودية.

نجاة اب وابنه من الموت في صحراء حائل بالسعودية

وقال فريق البحث بالمنطقة، إنه فور وصولهم بلاغ بفقدان أب وابنه من أهل القرية، جرى تشكيل فريق متخصص من أجل البحث عن الأب، وابنه في تلك المنطقة، وخلال عمليات التمشيط بالمنطقة عثر الفريق على شخص يقطن في البادية، وأخبرهم أنه كان يسير بسيارته ليلاً في منطقة تقع شمال حائل في الصحراء ولاحظ وجود ضوء خافت، ولكن لم يلاحظ أحد، وظن الرجل أنهم متنزهون، ودلهم على المكان، وتوجه فريق البحث إليه.

ابتعد عن ابنه لكي لا يراه وهو يموت

وعثر فريق البحث على الأب وحده دون الابن فور وصولهم إلى المكان، واكتشف أن المواطن المفقود قد ترك «شماغ» على شجرة لكي يمكن التوصل إليه، مؤكدا أن آثار الأقدام كانت تقود إلى مكان تواجده، وعند توجيه السؤال للأب عن مكان أبنه، قال إنه عندما شعر بالخطر على حياته، قرر أن يبتعد عن ابنه حتى لا يراه إذا لفظ أنفاسه الأخيرة. 

وواصل فريق البحث العمل من أجل العثور على الابن قرابة نفس المكان، ولحسن الحظ جرى إنقاذ الاثنين معاً، وذلك بعد شعورهما بفقدان الأمل في النجاة.

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بقلم سارة ثروت