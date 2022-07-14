روتانا تطلق الدعاية الخاصة لألبوم تامر حسني الجديد «عشأنجي»

بدأت شركة روتانا فى اطلاق الدعاية لألبوم المطرب تامر حسني الجديد «عشأنجي»، المقرر أن يطلق عبر المنصات السمعية الخاصة بالشركة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ألبوم تامر حسني الجديد يدشن في حفل بالعلمين

الألبوم الجديد سيتضمن أغنيات تامر التي طرحها ضمن فيلمه الجديد «بحبك» الذي يعرض حاليا في دور السينمائية المصرية والعربية.

الألبوم الجديد عشأنجي"سيقام له حفل خاص لتدشينه فى 22 من الشهر الجاري بمدينة العلمين الجديدة حيث سيقدم فيه كافة أغنيات الألبوم.

وجاءت أسعار حفل تامر حسني المقبل 500 جنيه للفئة الأولى، و750 جنيها للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة بلغت 1800 جنيه، وفتح باب التذاكر عن طريق موقع تذكرتي الإلكتروني.

كما وفرت إدارة الحفلة ترحال للجماهير على أن تقوم من مدينة القاهرة ذهاب وعودة بـ200 جنيه، ومن الإسكندرية ذهاب وعودة 100 جنيه.

تامر حسني يطرح أغنية جديدة من فيلم بحبك

تامر حسني كان قد طرح منذ ساعات أغنية جديدة من أغاني فيلم بحبك وهي أغنية و«أنت بعيد» وهي من كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع يحيى يوسف.

فيلم بحبك هو من تأليف وإخراج وموسيقى تصويرية وألحان تامر حسني ويشاركه في البطولة كل من حمدي الميرغني ومدحت تيخا وهنا الزاهد وهدى المفتى.

وتدور أحداث فيلم تامر حسني الجديد في إطار رومانسي كوميدي حول شاب يدعى «علي» يدخل في أكثر من علاقة عاطفية أبرزهم مع فتاتين «حبيبة» هنا الزاهد و«ياسمين» هدى المفتي.