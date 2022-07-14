انتشال جثث 10 غرقى بالإسكندرية.. واستمرار البحث عن «غريق النخيل»

تمكن فريق «غواصين الخير» برفقة رجال الإنقاذ النهري، قبل قليل، من انتشال جثمان الغريق العاشر في الإسكندرية، من أصل 11 حالة غرق شهدتها شواطئ عروس البحر المتوسط خلال أيام عيد الأضحى، ومازالت فرق الغواصين تواصل أعمال البحث عن جثة الغريق رقم 11، الذي لقى مصرعه في شاطئ «النخيل»، غرب المدينة، رغم إغلاقه أمام المواطنين.

انتشال جثمان غريق «الكيلو 26»

وقال الكابتن ايهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، إنه تم انتشال جثمان غريق «الكيلو 26» بقرية «سيلفر بيتش»، غرب الإسكندرية، ويُدعى «محمد سيد»، 22 سنة، فيما يجري البحث عن جثمان الشاب «محمد أحمد القاضي»، 17 سنة، الذي جاء إلى الإسكندرية قادماً من الجيزة، وتسلل إلى شاطئ النخيل، أمام «شارع 63»، ولقى مصرعه غرقاً يوم الأحد الماضي، ثاني أيام عيد الأضحى، ويجرى البحث عنه حتى الآن.

حالات غرق بشواطئ الإسكندرية خلال العيد

وأضاف «المالحي»، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنهم تلقوا إخطارات بغرق 11 شخصاً حتى الوقت الراهن، منهم 10 حالات في غرب الإسكندرية وحالة واحدة في شرق المدينة، لافتاً إلى أنه تم انتشال كافة جثامين الغرقى، عدا غريق شاطئ النخيل، الذي يُعد واحداً ضمن 3 غرقى لقوا مصرعهم في نفس الشاطئ، حيث تم انتشال جثماني غريقين في النخيل أيضاً.

نصائح لتجنب الغرق في شواطئ الإسكندرية

كما وجه قائد فريق غواصين الخير نصائح للمصطافيين في الإسكندرية لتجنب الغرق أبرزها الالتزام بقواعد السلامة الخاصة بالشواطئ، والالتزام بتعليمات الإنقاذ، والامتناع عن نزول الشاطئ في حالة رفع الراية الحمراء والسوداء، فيما يمكن النزول في الشاطئ في حالة رفع الراية الخضراء والصفراء، وفي حالة رفع الراية الصفراء يعني ذلك أن الأجواء معتدلة، ويتم سؤال المنقذ عن الأماكن الآمنة في الشاطئ للنزول بها، مشيراً إلى أن رفع الراية الخضراء يعني أن الشاطئ آمن تماماً.