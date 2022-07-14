العثور علي شاب تخلص من حياته شنقاً داخل شقته بكفر الشيخ

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قلين، في محافظة كفر الشيخ، على شاب تخلص من حياته بشنق نفسه داخل شقته، وذلك بعد أن تبلغ من أحد أقاربه لشرطة النجدة عن وجود «ب. م.»، 35 سنة، متوفياً داخل شقته، ووجود قطعة قماش حول عنقه، تم نقل الجثمان إلى مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت عقب تشريح الجثمان بدفنه، وباشرت التحقيقات في ملابسات الواقعة.

إخطار مدير أمن كفر الشيخ بالواقعة

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بالعثور على شاب في الثلاثينيات من عمره، لفظ أنفاسه شنقاً داخل شقته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق في تلك الواقعة.

الأجهزة الأمنية تعاين محل الواقعة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمعاينة موقع الحادث لمعرفة أسباب الوفاة، والوقوف علي ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كان قد أقدم على شنق نفسه من عدمه، وبيان وجود شبهة جنائية وراء تلك الواقعة من عدمه.

وتم تحرير محضر بتلك الواقعة، وتباشر جهات التحقيق التحقيقات في ملابسات الواقعة.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، في وقت سابق نهاية الشهر الماضي، إقدام شاب على الانتحار بإلقاء نفسه في نهر النيل من أعلى الكوبري العلوي بمدينة دسوق.