العثور على جثة شاب طافية في بحر شبين الكوم بالمنوفية

انتشل رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنوفية، قبل قليل، جثة شاب تم العثور عليها طافية في بحر شبين الكوم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى الجامعي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات حيال الواقعة.

انتشال جثة شاب من بحر شبين الكوم

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، بعد ظهر اليوم الخميس، يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشالها، وتم تحرير المحضر اللازم، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

حزن بأشمون بعد غرق طالبين بفرع النيل

على صعيد آخر، سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية «جريس»، التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، عقب غرق طالبين أثناء قيامهما بجولة نيلية في أحد المراكب، بفرع نهر النيل المار بالقرية، في إطار الاحتفال بعيد الأضحى.

وشارك عدد كبير من الأهالي في تشييع جثماني الشابين إلى مثواهما الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وانهيار أسر الضحايا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نبأ غرق الشابين، وسط دعوات أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وتمكن فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثتي الطالبين، حيث تم العثور على جثة الطالب الأول بعد عدة ساعات من الغرق، بينما تم انتشال الجثة الثانية في اليوم الثاني، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.