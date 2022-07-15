ابن «دينا» يتعرض لوعكة صحية مفاجئة بفرنسا.. والفنانة: جهازه المناعي اتأثر بسبب كورونا

كشفت الراقصة دينا تطورات الحالة الصحية لابنها، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، حسبما أعلنت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، خلال الأيام الماضية.

دينا تكشف تطورات الحالة الصحية لابنها

وقال دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن ابنها علي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، وأصرت حينها أن تذهب به إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، وأتضح أن كورونا أثرت على جهازه المناعي فتعرض لمجموعة من الفيروسات بجسمه بأكمله «شعره ورجله وإيده»، ولكنه تحسن مؤخرا.

دينا: أشعر بالقلق لوجود ابني بعيد عني

وعن سؤالها بشان وجود ابنها أغلب الوقت بفرنسا بحكم دراسته قالت دينا:«ربنا أكبر حافظ ووجوده في فرنسا لا يمنع قدر يكتبه الله، إذا كان متواجد بمصر أو خارجها، بالطبع أشعر بالقلق طوال الوقت لأنه ينسى في أغلب الأحيان أن يتناول الطعام بطريقة جيدة، أو يتأخر في أخذ كورس علاجه، كنت أتمنى وجود دراسته بمصر وهي تخصص الطبخ».

دينا تكشف حقيقة اعتزالها بسبب أبنها

وكانت دينا كشفت في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن» أن ابنها يفتخر بمهنتها ولا تفكر في الاعتزال بسببه موضحة: «لا أفكر في هذا الاعتزال إطلاقا، وسأستمر في مهنتي لآخر نفس، وافتخر بكوني راقصة، وهذا لا يسبب حزن لابني وهو يفتخر بمهنتي في كل مكاني، وأنا مثله الأعلى».

وأضافت دينا: «أن ابنها يملك ثقافة ووعي وجهة نظر محترمة عن الفن، ودايما يوجهني وينصحني أن أعمل مدرسة لنفسي في الرقص خارج مصر، ودايما يتحدث معا بأسلوب عملي».