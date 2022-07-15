جبارة لـ مجدي أحمد علي: عدد كبير من الموهوبين من خريجي معهد السينما

استنكرت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، تصريحات المخرج مجدي أحمد علي الأخيرة، التي ينتقد فيها معهد السينما، كونه يفتقد للاحترافية بدرجة كافية، بحسب قوله.

جبارة: صُناع فيلم كيرة والجن من خريجي معهد السينما

وقالت غادة جبارة لـ«الوطن»، إنّ معهد السينما أفرز عدد كبير من الموهوبين، في الصناعة بمختلف مجالاتها، موضحة أنّ كل الموهوبين الموجودين على الساحة الفنية حاليًا سواء في السينما أو التليفزيون، من خريجي المعهد، لعل أبرزها صُناع فيلم «كيرة والجن» المُتصدر قائمة الإيرادات منذ طرحه قبل أسبوعين تقريبًا «كريم عبد العزيز وأحمد مراد ومروان حامد تخرجوا في معهد السينما».

ودعت الدكتورة غادة جبارة، المخرج مجدي أحمد علي، لزيارة معهد السينما، للاطلاع على حجم التطوير الحاصل، لاسيما في الآونة الأخيرة، كونه لم يزر المعهد منذ سنوات طويلة، وتابعت: «مجدي أحمد علي، صديق عزيز وأستاذ فاضل، لكن في الحقيقة معهد السينما مزود بأحدث التقنيات سواء في التصوير أو الإخراج أو المونتاج أو الرسوم المتحركة أو الصوت».

مجدي أحمد علي: معهد السينما في حاجة إلى التطوير

وكان المخرج مجدي أحمد علي، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ معهد السينما في حاجة إلى التطوير، متابعًا: «يجب أن يكون هناك تطوير على مستوى الأساتذة والمناهج والإمكانيات، حتى يتخرج الطالب لديه فكرة كبيرة، فالجانب العملي غير موجود بالصورة المطلوبة ويحتاج إلى احترافية سواء بالنسبة للمعدات أو الإمكانيات».

وأشار إلى أن انتشار ورش تعليم الفنون السينمائية في الفترة الأخيرة يرجع إلى غياب الدور الاحترافي لمعهد السينما، على حد تعبيره.