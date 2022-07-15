السيطرة على حريق في منزل ببني سويف دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي على حريق شب، مساء الخميس، بمنزل في قرية طما فيوم التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، نتج عنه احتراق بعض أثاثات ومفروشات المنزل، دون وقوع خسائر في الأرواح.

بلاغ بنشوب حريق داخل منزل بقرية طما فيوم في بني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمنزل في قرية طما فيوم التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا، حيث جرى التوجيه بالدفع بسيارات ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

سيارتان إطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل "رجب ع.ع" 65 عامًا، مقيم قرية طما فيوم التابعة لمركز إهناسيا، ونتج عنه احتراق 2 غرفة نوم وغرفة صالون و20 عرق خشب، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفهما وملابساتها، وتم إخطار التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت محافظة بني سويف قد شهدت منذ ايام حريق في منزلين بقرية «مازورة» التابعة لمركز سمسطا، قبل أن تسيطر قوات الحماية المدنية،بالتعاون مع الأهالي، على الحريق والذي تبين انه بسبب اشتعال فرن خبيز بلدي، ونتج عنه نفوق 4 رؤوس ماشية وطيور منزلية، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية أو إصابات.