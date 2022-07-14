حريق سوق الحرمين بالإسكندرية.. نفوق 5 أحصنة ولا إصابات بشرية

برزت تفاصيل حريق سوق الحرمين بالإسكندرية، الذي أسفر عن نفوق 5 أحصنة اختناقاً من دخان الحريق، الذي امتد إلى السماء، قبل تدخل قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، التي تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي اندلع في السوق التابع لحي المنتزه ثاني، شرق الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات، رغم امتداد الحريق إلى عدد 4 أكشاك بيع، حيث اقتصرت الأضرار على خسائر مادية ونفوق بعض الحيوانات.

تفاصيل حريق سوق الحرمين بالإسكندرية

وبدأت تفاصيل حريق سوق الحرمين بالإسكندرية، حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزه ثاني، يفيد باندلاع حريق في سوق الحرمين، ما تبعه انتقال ضباط المباحث برفقة الحماية المدنية وسيارة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق دون امتداده إلى المحلات أو العقارات المجاورة، مع عدم وجود أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة للعرض على السلطات المختصة، التي بدأت بمباشرة التحقيق لبيان ما إذا كان الحريق بفعل فاعل أم أنه نتيجة ماس كهربائي، حيث لم تتبين حتى الآن أسباب الحريق.

بيان رسمي بحريق سوق الحرمين في الإسكندرية

وأعلن حي المنتزه ثاني في الإسكندرية عن اندلاع حريق في سوق الحرمين، عبر بيان رسمي، أكد من خلال توجه هدى أبوكليلة، رئيس الحي، برفقة اللواء محمد الحلو، رئيس الحماية المدنية، وعدد من القيادات بمديرية الأمن، إلى محل الواقعة، حيث تمت متابعة اندلاع حريق بعدد من العشش العشوائية، خلف مساكن تقسيم الزهور، المتفرع من النبوى المهندس، وبالتنسيق وحضور قوات الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق، من خلال الدفع بـ5 سيارات إطفاء، مع تواجد للوادر الحي، لرفع المخلفات، وتم إخماد الحريق دون أن يسفر عن أي إصابات.