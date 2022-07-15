إصابة 14 شخصا بينهم ضابط شرطة في حوادث سير متفرقة بجنوب سيناء

أصيب 14 شخصا بإصابات متفرقة، بينهم ضابط شرطة، إثر وقوع حوادث متعددة على طرق محافظة جنوب سيناء، حيث تلقى اللواء شريف روؤف، مدير أمن جنوب سيناء، عدة بلاغات منفصلة تفيد وقوع عدة حوادث طرق بمختلف مدن المحافظة، وأسفرت عن وجود إصابات وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

حوادث طرق في جنوب سيناء

وجاء البلاغ الأول يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بين كارتة أبورديس وكارتة أبوزنيمة كان يستقلها ضابط شرطة يدعى «محمد ع. ع»، 45 سنة، من محافظة الشرقية، وأصيب بإصابات خفيفة وخرج من المستشفى عقب تلقي العلاج.

وفي البلاغ الثاني وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي (هـ ق 1275)، وسيارة نقل (ط ج د 8437) على بعد 5 كيلو متر من أبو زنيمة اتجاه القاهرة، وأسفر عن إصابة شخصين هما «إسلام رضا ياسين عباس»، 26 سنة، من القاهرة، و«منيفي سليم سلامة»، 60 سنة، من جنوب سيناء، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبورديس لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي وإصابة 3 أشخاص

كما جاء في البلاغ الثالث، انقلاب سيارة ملاكي (2317 ع ص ف) بعد كمين مدينة دهب اتجاه شرم الشيخ بحوالي 15 كيلو مترا، وأسر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، «محمد سيد السعداوي»، 25 سنة من المحلة، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«محمد صبري السعداوي»، 23 سنة، من المحلة، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد علاء الدين السعداوي، 29 سنة، من المحلة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دهب المركزي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء شريف روؤف، مدير أمن جنوب سيناء، البلاغ الرابع من قسم شرطة رأس سدر يفيد انقلاب ميكروباص رقم (687 ط و هـ) على الطريق القديم بين رأس سدر وعيون موسى، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة وهم هانم عوض الله السيد، 70 سنة، القاهرة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإسراء جمعة شحاتة، 16 سنة، القاهرة، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وآمال مأمون محمد، 51 سنة ،القاهرة، اشتباه كسر بالساعد الأيسر، وأحمد حماد شحات، 20 سنة، القاهرة، مصاب بجرح قطعي بالكوع الأيسر واشتباه كسر بالكوع الأيسر.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

كما أسفر الحادث عن إصابة سيد صبري سيد محمد، 33 سنة، المنوفية، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وهدى جمعة شحات، 23 سنة، القاهرة، مصاب بجرح قطعي باليد اليسري 3 س، وسلام سلامة جمعة، 32 سنة، القاهرة، اشتباه مابعد الارتجاج، وسجدة سلام سلامة 2 سنة، القاهرة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحوادث.