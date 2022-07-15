خطوات عمل بدل تالف لبطاقة التموين عبر موقع مصر الرقمية

يواجه العديد من المواطنين، مشكلات في الحصول على بدل تالف لبطاقة التموين، وقد أنشأت الدولة منصة مصر الرقمية تيسيراً على الموطنين، وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمات البطاقة التموينية إلكترونيا «أون لاين» عبر موقع «بوابة مصر الرقمية»، وتشترط مصر الرقمية أن يقوم طالب الخدمة أولا بإنشاء حساب شخصي عليها، ليتثنى له طلب الخدمة.

انشاء الحساب

ويتطلب إنشاء الحساب على منصة مصر الرقمية تسجيل الرقم القومي وكذلك رقم هاتف مسجل باسم المستخدم في شركة المحمول التي يستخدمها المواطن وأيضا أسم الأم ويوفر الموقع العددي من الخدمات خاصة بالمركبات والرخصة والتوكيلات وغيرها ونرصد لكم في السطور التالية خطوات استخراج بدل تالف بطاقة التموين.

خطوات استخراج البطاقة

1- ادخل إلى الموقع من هنا

2- سجل الدخول برقم المحمول والرقم السري أو الباسور الخاصين بك وقمت بإعدادهما مسبقا.

3- اختار التموين من بين الخدمات الحكومية الموجودة واضغط عليها.

4- اضغط على إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

5- اضغط على إبدا الخدمة.

6- ستظهر أمامك جميع بيانات البطاقة التموينية مرحلة تأكيد البيانات اضغط على المربع الصغير على اليمين بجوار أوافق على الشرط والأحكام، ثم اضغط التالي.

7- اختار عنوان شحن البطاقة من بين طريقتين الأولى على العنوان عبر البريد وذلك يتطلب سداد رسوم 23.5 جنيها عن طريق أحد وسائل السداد الإلكتروني.

أما الاختيار الثاني فيكون الاستلام من أقرب مكتب تموين، وهنا يجب اختيار المحافظة ومكتب التموين ثم اضغط التالي.

8- ستظهر أمامك شاشة بها بيانات استلام البطاقة اضغط التالي، وإذا كان هناك بيانات تحتاج إلى تعديل اضغط تعديل وصحح البيانات ثم التالي.

9- ستظهر رسالة استلمنا طلبك بنجاح متضمنة رقم الطلب.

10- تتبع طلبك من خلال مصر الرقمية عن طريق طلباتي.