الإسكندرية تستقبل رحلات اليوم الواحد قبل 24 ساعة من انتهاء إجازة العيد

شهدت مدينة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، توافد عدد كبير من الأفواج من رحلات اليوم الواحد، قادمة من محافظات الجمهورية المختلفة، بينها القاهرة وكفر الشيخ والبحيرة، لتتواجد رحلات اليوم الواحد على شواطئ القطاع الغربي والقطاع الشرقي بالإسكندرية، وتبدأ الرحلة من الصباح الباكر حتى موعد إغلاق الشاطئ.

توافد المصطافين في رحلات اليوم الواحد

وتوافد آلاف المواطنين، اليوم، على شواطئ الإسكندرية سواء شرقاً مثل شاطئ ميامي وسيدي بشر، أو غرباً كشاطئ الهانوفيل والعجمي، وتتواجد الرحلات من الفجر حتى موعد إغلاق الشاطئ، وامتلاءت شوارع الإسكندرية بالمصطافين من جميع المحافظات.

وشهدت العديد من الشواطئ اكتمال أعدادها وذلك منذ بداية إجازة عيد الأضحى التي ستنتهي غدا السبت، وتعد نسبة الإشغال الأكبر من نصيب شواطئ ميامي والمندرة وسيدي بشر، وبرغم استمرار امتحانات الثانوية العامة إلا أن هناك إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية للاستمتاع بالأجواء الصيفية.

ويصل عدد شواطئ الإسكندرية إلى 61 شاطئا شرق وغرب المحافظة، ومكونة من 6 شواطئ عامة وشاطئين مجانا، والباقي ينقسم لشواطئ مميزة وشواطئ سياحية وشواطئ الخدمة لمن يطلبها.

حالة الطقس بالإسكندرية

يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل درجات الحرارة بالإسكندرية 28 مئوية، كما بلغت نسبة الرطوبة 52%، وسرعة الرياح 18 كم/ساعة، مع وجود تحذيرات كثيرة من الأرصاد بعدم التعرض للشمس لفترة طويلة.