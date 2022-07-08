«الداخلية» تضبط 161 قطعة سلاح ناري و206 قضايا مخدرات في يوم واحد

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 161 قطعة سلاح ناري بحوزة 141 متهما، وتنفيذ 86803 حكما قضائيا متنوعا.

161 قطعة سلاح ناري بحوزة 141 متهما

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 3 تشكيلات عصابية، و206 قضايا مخدرات، و27 متهما هاربا، و20 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 325 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23144 مخالفة مرورية متنوعة، كما تمّ إعادة 3 دراجة نارية وسيارتين مُبلغ بسرقتها.

تنفيذ 87 حكما قضائيا

وجرى فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.