ضبط 195 قطعة سلاح ناري و227 قضية مخدرات في حملات أمنية موسعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

195 قطعة سلاح ناري

ووجهت الوزارة مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بشن حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 195 قطعة سلاح ناري بحوزة 163 متهمًا «18بندقية آلية، بندقية رصاص، 28 بندقية خرطوش، 7 طبنجات، 141 فرد محلي، 404 طلقات مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، و181 قطعة سلاح أبيض».

تنفيذ 86808 أحكام قضائية متنوعة

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 86808 أحكام قضائية متنوعة بينها «331 حكمًا جنائيًا، 25533 حكمًا بالحبس الجزئي، 4299 حكمًا بالحبس المستأنف، و44309 أحكام غرامة، و12336 مخالفة».

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 227 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات «40 كيلو بانجو، و21 كيلو حشيش، 5 كيلو جرام هيروين، 860 جرامًا إستروكس، وكمية من مخدر البودر زنة 725 جرامًا».

كما تم ضبط 44 متهمًا هاربًا و20 متهمًا بأعمال البلطجة، و371 دراجة نارية مخالفة، و22674 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 56 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 حالات.