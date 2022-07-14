خسارة جديدة في سعر الذهب عيار 21.. و«الشعبة»: الجنيه بـ7920

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس بقيمة 5 جنيهات مقارنة بظهر أمس الأربعاء، إذ شهد المعدن الأصفر ثباتاً طوال يوم أمس، قبل أن يتراجع اليوم.

سعر الذهب عيار 21

وقالت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في بيان لها، إن سعر أوقية الذهب تراجع خلال الـ24 ساعة الماضية من 1729 دولارًا إلى 1716 دولارًا، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 990 جنيهًا مقارنة بسعره ظهر أمس 995 جنيهًا.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 من 853 جنيهًا إلى 848.5 جنيه، في حين تراجع سعر جرام الذهب 24 إلى 1132 جنيهًا بدلًا من 1137 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب «8 جرامات عيار 21» اليوم لـ7920 جنيهًا بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة، بحسب بيان «الشعبة»، الذي أشار إلى أن سعر الذهب عيار 14 هبط لـ662 جنيهًا من 665 جنيهًا.

تراجع عالمي للأوقية

وفي وقت سابق اليوم، تراجعت أوقية الذهب عالميًا إلى أقل من 1730 دولارًا، حيث يواجه المعدن الأصفر ضغوطًا من الدولار القوي، الذي اختاره المستثمرون ملاذًا آمنًا للتحوط من التضخم ومخاطر الركود المتزايدة.

وتشير توقعات مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» إلى أن الذهب سيتراجع لـ 1665.70 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا، مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي مواصلة التشديد النقدي برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع يوليو الجاري، إذ يضغط البنك المركزي الأمريكي للسيطرة على التضخم الأكبر منذ 41 عامًا، مع حذر الانزلاق إلى ركود اقتصادي للسوق.