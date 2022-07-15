خطوات عمل بدل فاقد لبطاقة التموين عبر موقع مصر الرقمية

أضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمات استرجاع البطاقة التموينية التالفة إلكترونيا «أون لاين»، وذلك عبر موقع «بوابة مصر الرقمية»، وتشترط مصر الرقمية أن يقوم طالب الخدمة أولاً بإنشاء حساب شخصي عليها، ليتثنى له طلب الخدمة، وترسل بوابة مصر الرقمية هذا الكود في رسالة إلى رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة، ليتأكد النظام من أن طالب الخدمة هو نفس الشخص مقدم الطلب.

خطوات التقديم على بطاقة بدل فاقد

1- ادخل إلى الموقع من هنا.

2- سجل الدخول برقم المحمول والرقم السري أو الباسور الخاصين بك وقم بإعدادهما مسبقا.

3- اختر التموين من بين الخدمات الحكومية الموجودة واضغط عليها.

4- اضغط على إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

5- اضغط على ابدأ الخدمة.

6- ستظهر أمامك جميع بيانات البطاقة التموينية مرحلة تأكيد البيانات اضغط على المربع الصغير على اليمين بجوار أوافق على الشرط والأحكام، ثم اضغط التالي.

7- اختار عنوان شحن البطاقة من بين طريقتين الأولى على العنوان عبر البريد، وذلك يتطلب سداد رسوم 23.5 جنيه عن طريق أحد وسائل السداد الإلكتروني.

الاستلام من أقرب مكتب تموين

أما الاختيار الثاني فيكون الاستلام من أقرب مكتب تموين، وهنا يجب اختيار المحافظة ومكتب التموين ثم اضغط التالي.

8- ستظهر أمامك شاشة بها بيانات استلام البطاقة اضغط التالي، وإذا كان هناك بيانات تحتاج إلى تعديل اضغط تعديل وصحح البيانات ثم التالي.

9- ستظهر إماما رسالة استلمنا طلبك بنجاح متضمنة رقم الطلب.

10- تتبع طلبك من خلال «مصر الرقمية» عن طريق طلباتي.