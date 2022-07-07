خبير تقني: 3 خطوات للدخول على بوابة مصر الرقمية لتلقي 138 خدمة

قال المهندس أحمد تمين، المدير التقني لبرنامج مصر الرقمية، إن منصة مصر الرقمية هي المنصة الموحدة لكل المواطنين والأعمار والفئات والمحافظات، وتصل خدماتها إلى 138 خدمة تشمل التأمين الاجتماعي والرخص والسجل التجاري وغيرها ويمكن التقديم للخدمة من خلال الموبايل أو من الإنترنت.

طريقة التقديم على مصر الرقمية

وأضاف «تمين» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن التسجيل في منصة مصر الرقمية يتم عن طريق الرقم القومي للمواطن والرقم الموجود تحت صورة البطاقة واسم أم المواطن ويجب أن تكون البطاقة سارية ويتم التحقق بشكل لحظي عن الأمر وبعدها يدخل الشخص رقم الهاتف الخاص به بشرط أن يكون مسجل باسم، وبعدها يرسل كودا للشخص على هاتفه المحمول بالرقم السري لحسابه ويجب عدم إعطاء هذا الرقم لأي شخص للحفاظ على سرية البيانات.

16 حزمة خدمات على منصة مصر الرقمية

وأوضح المدير التقني لبرنامج مصر الرقمية، أن مصر مستمرة في التوسع في الخدمات التي توجد في 16 حزمة منها الأحوال المدنية والتأمين الاجتماعي والتموين وشهادات ميلاد الأشخاص ووثائق الزواج والطلاق، لافتا إلى أن هناك تنسيق بين زارة الداخلية والتخطيط وهيئة المرور والتضامن الاجتماعي، مبينا أنه للقيام بخدمات التوثيق يجب أن يحصل عليه الشخص بنفسه فقط ولكن كل التقديم يكون على الإنترنت.