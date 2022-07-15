تحصين 323 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببنها

قال الدكتور محمد جودة، مدير إدارة بنها البيطرية، إن فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت أمس الخميس، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، والدكتورة لمياء عطية، مدير معهد بحوث الحيوانات بالقليوبية، وبحضور المهندس علي عبد الستار، رئيس مدينة بنها، أسفرت خلال يومها الأول ببنها عن تحصين 323 رأس أبقار وجاموس وأغنام وماعز.

حملة تحصين الماشية بالقليوبية

وأضاف أن الحملة انطلقت في عدد من القطاعات التابعة لإدارة بندر بنها، وجرى تحصين 45 رأس أبقار وجاموس في الرملة، وفي بطا تم تحصين 15 رأس أبقار و7 جاموس و30 أغنام و16 ماعز بإجمالي 68 رأسا، وفي عزبة الحرس الوطني تم تحصين 135 رأس جاموس، وفي بقيرة تم تحصين 24 رأس أبقار و16 جاموس و10 أغنام، وفي كفر سعد تم تحصين 15 أبقار و5 جاموس و5 أغنام.

الحملة تستهدف 127 ألف رأس ماشية

وكانت محافظة القليوبية قد أطلقت الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع لتحقيق المستهدف والذي يبلغ 127 ألف رأس أبقار وجاموس و46 ألف رأس أغنام وماعز على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، في إطار الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.